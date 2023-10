La 10è Rencontre internationale sur le patrimoine architectural méditerranéen, du 2 au 4 novembre à Errachidia

Cette manifestation scientifique, qui constitue une célébration de l’héritage architectural méditerranéen, se déroulera cette année sous le thème « Valorisation et préservation du patrimoine architectural face aux catastrophes naturelles », annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Organisé par la Faculté des sciences d’Errachidia (Université Moulay Ismail), cet évènement réunit des chercheurs, universitaires, historiens, architectes, et experts représentant plusieurs pays, dont le Maroc, l’Italie, le Portugal, la France, l’Espagne et la Tunisie, afin de partager la connaissance et débattre de plusieurs sujets d’actualité.

« Cette édition sera une occasion d’établir de nouvelles relations de coopération efficientes et efficaces pour étudier et échanger des points de vue, des expériences et des expertises sur la valorisation et la préservation du patrimoine architectural face aux catastrophes naturelles », a déclaré le coordonnateur de cette rencontre internationale, Mohamed Azrour, cité par le communiqué.

Le programme de cet évènement s’articule autour de 4 conférences de référence animées par des professeurs conférenciers marocains et étrangers. Outre les communications orales qui seront présentées par une trentaine de jeunes chercheurs, les organisateurs ont programmé également des communications par affiches avec une table ronde animée par des experts.

Au menu de cette manifestation, figurent également une exposition inhérente au patrimoine mondial en terre et autres matériaux locaux ainsi qu’une excursion scientifique et culturelle dans la région de Drâa-Tafilalet.