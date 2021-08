L’ ancien doyen de l’université de Yale, nommé vice-Président de l’université Al Akhawayn à Ifrane

Dr Taylor dispose d’un Bachelor de Johns Hopkins University et d’un Master puis d’un Doctorat de Princeton University.

Doté d’un riche parcours riche et d’une longue expérience dans des universités américaines, il a occupé les postes de doyen du Grace Hopper College de l’Université de Yale, de doyen du College of Liberal Arts à Drew University, de doyen de la Caspersen School of Graduate Studies à cette même université, et de Vice-Président chargé des Affaires académiques à Habib University.

À l’Université Al Akhawayn, Dr Taylor aura pour mission de piloter les affaires académiques en vue de continuer à promouvoir l’excellence associée à l’accréditation d’Al Akhawayn par la prestigieuse agence américaine NECHE, et à atteindre les ambitions académiques du plan stratégique 2020-2025 de l’université.

Dr Taylor succède à Dr Nizar Messari, professeur depuis plus de 10 ans à Al Akhawayn, qui vient de finir son mandat de vice-Président aux affaires académiques, et qui démarre ce mois-ci son année à l’Université de Yale.