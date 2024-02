Koweït : ouverture dimanche du 1er Forum du tourisme économique dans le monde arabe

Organisé par le Conseil des femmes chefs d’entreprises pour une durée de 5 jours, ce Forum sera agrémenté par de nombreuses activités et évènements, notamment des visites des délégations participantes à des sites touristiques qui retracent l’histoire du Koweït.

Une conférence sera également organisée, en marge de cet évènement, sur la la jeunesse et la promotion de l’autonomisation économique des femmes.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi, la présidente du Conseil des femmes chefs d’entreprises, Sheikha Hessa Saad Al-Abdullah Al-Sabah, a indiqué que le choix du Koweït en tant que modèle pour l’économie et l’investissement dans le monde arabe reflète sa position régionale et son poids économique important, ce qui n’aurait pu se produire que grâce aux facilités et au climat d’investissement offerts par le pays, lui permettant ainsi de maintenir sa position traditionnelle.

De son côté, la vice-présidente de l’Union koweitienne des entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, Khairiya Dashti, a souligné que le forum verra la participation de plusieurs pays arabes, notant que le programme comprend divers événements et activités dont des visites au Musée national du Koweït, au Centre scientifique, au Musée du palais Al-Salam, ainsi qu’à la Maison des antiquités islamiques et au Centre culturel Sheikh Abdullah Al Salem.

Pour sa part, la secrétaire de l’Union, Jamila Al-Dawas, a affirmé que l’Union vise à consolider les capacités de travail en termes de promotion des compétences artisanales, de défense des causes des petits et moyens professionnels, outre l’ouverture d’un dialogue efficace avec les institutions pour éliminer les obstacles et parvenir à des solutions qui permettent d’atteindre les objectifs de développement.