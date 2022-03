Koch Ag & Energy Solutions prévoit d’acquérir 50% dans JFC III auprès du Groupe OCP

Une fois clôturée, la transaction donnera naissance à une Joint-Venture détenue à parts égales par OCP et Koch, indiquent les deux parties dans un communiqué, notant que la transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles.

JFC III possède et exploite une unité intégrée de production d’engrais phosphatés à Jorf Lasfar (Maroc), avec une capacité de production annuelle allant jusqu’à 1,1 million de tonnes métriques d’engrais phosphatés. Elle fait partie du complexe industriel de Jorf Lasfar, la plus grande plateforme mondiale de production d’engrais phosphatés.

La production de JFC III sera commercialisée par OCP et Koch Fertilizer, LLC, précise le communiqué, ajoutant que les sociétés prévoient de collaborer pour l’approvisionnement de l’ammoniac et du soufre au Groupe OCP, et s’appuieront sur leurs capacités logistiques pour l’exportation des engrais depuis le Maroc.

“Cet accord résulte d’une relation de longue date avec le Groupe OCP et d’une même ambition d’étendre les offres de phosphate au niveau mondial”, a déclaré Scott McGinn, Vice-Président Exécutif de Koch Fertilizer, cité dans le communiqué, se disant “ravis de faire croître Koch Fertilizer qui était jusque-là principalement un producteur et un distributeur d’azote, en offrant une plus large gamme de produits phosphatés à nos clients”.

“Nous sommes impatients de collaborer avec OCP et de s’appuyer sur les avantages uniques des deux entreprises”, a ajouté M. McGinn.

Pour sa part, Soufiyane El Kassi, Chief Growth Officer d’OCP, a indiqué que “notre collaboration avec Koch va franchir une nouvelle étape après plus de dix ans de relations commerciales”.

“Koch est un partenaire stratégique clé avec qui nous partageons la même vision que nous mettons au service des agriculteurs et de l’agriculture. A travers cette transaction, nous sommes heureux d’accueillir un autre acteur industriel de premier plan tel que Koch au Maroc”, a-t-il dit.