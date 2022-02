Kiev critique les avertissements américains sur une invasion russe de l’Ukraine

“Actuellement, le meilleur ami de nos ennemis est la panique dans notre pays. Et toutes ces informations (sur une possible attaque) ne font que provoquer la panique et ne nous aident pas”, a affirmé M. Zelensky, cité par l’agence Interfax-Ukraine.

“Si vous avez une information en plus sur une invasion certaine à 100%, donnez-la nous!”, a-t-il encore déclaré lors d’un déplacement en province.

Si les autorités ukrainiennes relèvent que l’armée russe est déployée depuis des mois à ses frontières, elles soulignent que la diplomatie a encore une carte importante à jouer.

“Nous travaillons au niveau diplomatique, discutons tous les jours avec les autorités de divers pays, leurs dirigeants, à différents niveaux. C’est pourquoi nous considérons que la voie diplomatique est la seule à même d’aboutir à la désescalade”, a dit M. Zelensky.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé vendredi que la Russie pouvait “à tout moment” envahir l’Ukraine, aux frontières de laquelle elle a massé plus de 100.000 militaires et des armes lourdes depuis des mois.

Plusieurs séries de pourparlers ces derniers jours n’ont pas permis de progresser pour résoudre la crise, que les Occidentaux décrivent comme la plus dangereuse depuis la fin de la Guerre froide il y a trois décennies.