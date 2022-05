Justice pénale : le comité plénier du CCPCJ adopte plusieurs résolutions sous la présidence du Maroc

Le Comité Plénier de la 31è session de la Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (CCPCJ) a adopté, sous la présidence du Maroc, plusieurs résolutions visant à consolider les efforts internationaux pour prévenir et combattre le crime et garantir la justice.

Intervenant en séance plénière, vendredi à Vienne, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc, Azzeddine Farhane, a rappelé que le Comité Plénier avait quatre projets de résolution substantiels à examiner.

“Malgré les différences de points de vue et de préoccupations, le Maroc a réussi à rassembler les délégations et à faire progresser la convergence de vues, grâce à l’interaction positive et aux contributions constructives pour parvenir à un compromis et faire de la présente session de la CCPCJ un succès”, a-t-il souligné.

Dans un esprit de créativité et de patience tout au long de la semaine, le Maroc a réussi à conclure les négociations par l’adoption des résolutions soumises par le Japon, l’Angola, le Pérou, le Kenya et le Royaume-Uni sur des sujets importants tels que l’exploitation sexuelle des enfants, la lutte contre la récidive, le trafic d’animaux et le prochain Congrès des Nations Unies sur le crime, a précisé le diplomate.

“Le Maroc attend avec impatience la mise en œuvre des résolutions susmentionnées adoptées par la Commission au terme de sa 31è session, dans le cadre des efforts internationaux visant à prévenir et combattre le crime et à garantir la justice pénale”, a conclu M. Farhane.

Lundi, le Maroc avait été élu par acclamation, au nom de l’Afrique, à la première vice-présidence de la 31è session de la CCPCJ et à la présidence du Comité Plénier.