Japon : un nouveau portefeuille visant la promotion des startups

Le gouvernement japonais a annoncé lors d’un point de presse que “M. Yamagiwa occuperait simultanément le poste de ministre en charge des startups”.

Il sera chargé de coordonner le travail administratif entre les entités gouvernementales pour créer un écosystème compatible pour les startups, contribuera à la croissance économique et résoudra les défis sociaux”, a déclaré le secrétaire en chef adjoint du Cabinet, Seiji Kihara.

Dans son nouveau rôle, M. Yamagiwa sera chargé de superviser la création d’un plan quinquennal visant à décupler les investissements dans les startups.

Dans ce cadre, le gouvernement prévoit de faciliter la collecte de fonds au profit des startups par le biais d’offres publiques initiales et d’encourager davantage d’entrepreneurs.

Par ailleurs, un nouveau bureau au Secrétariat du Cabinet a récemment été ouvert pour renforcer la coopération avec des universités étrangères en matière d’innovations, de recherche et de promotion de Nouvelles technologies.

Une augmentation significative du soutien fiscal aux startups fraîchement créées fait partie de la stratégie envisagée par le Premier ministre japonais, Fumio Kishida baptisée “Nouvelle forme de capitalisme”.

En mai dernier, M. Kishida a annoncé la “Nouvelle forme de capitalisme” visant à réduire les disparités sociales et à stimuler l’économie.

La stratégie prône davantage d’investissements dans le capital humain, un plus grand soutien à l’innovation et aux startups ainsi que des efforts pour décarboner et numériser l’économie.