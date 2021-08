Irak: le gouvernement déterminé à organiser les élections législatives à la date prévue (PM)

Le responsable irakien a également suggéré de former un comité de partis politiques pour ouvrir un dialogue avec les partis boycotteurs afin de les persuader de changer leur décision, selon un communiqué de la primature irakienne. Des élections anticipées sont prévues le 10 octobre en Irak, et ce en réponse aux manifestations antigouvernementales contre “la corruption et le manque de services publics”.

Les précédentes élections législatives irakiennes avaient eu lieu le 12 mai 2018, et les prochaines élections devaient initialement avoir lieu en 2022.