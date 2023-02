Interview avec le DG de Tanger Med Port Authority Hassan Abkari

1- L’année 2022 a été sous le signe d’une croissance sur l’ensemble des activités du complexe portuaire Tanger Med. Quelle lecture faites-vous des chiffres de l’année 2022 ?

L’année 2022 a été une excellente année pour le complexe portuaire Tanger Med, tout d’abord parce que c’est une année durant laquelle nous avons réalisé une croissance sur tous les segments de trafic et toutes les activités relatives à l’exploitation quotidienne du port.

Cette croissance a permis de confirmer le leadership en Afrique et sur le bassin Méditerranéen une année de plus, avec une évolution de près de 6% de l’ensemble du tonnage manutentionné au niveau du port, qui a frôlé les 108 millions de tonnes, et aussi 6% de croissance sur le trafic conteneurisé, qui a presque atteint 7,6 millions d’EVP (Équivalent vingt pieds) cette année, très largement devant le deuxième sur le bassin méditerranéen qui est à moins de 5 millions d’EVP sur l’ensemble de l’année.

L’ensemble des trafics ont enregistré une croissance, notamment le trafic d’export et véhicules neufs qui a presque atteint les 500.000 voitures, dont environ 300.000 voitures produites par les usines de Renault au niveau de Melloussa et la Somaca à Casablanca, le reste ayant été produit par Stellantis, et à peu près 125.000 unités produites par l’usine de Peugeot au niveau de Kénitra totalement exportées via le port Tanger Med, et aussi sur des trafics de transport qui utilisent la plateforme Tanger Med pour rallier certains ports, tel que l’Australie ou l’Afrique du Sud pour des véhicules en provenance d’Asie ou en provenance d’Europe.

2- Quelles sont les catégories qui ont été les plus performantes en 2022 ?

En plus des deux trafics que j’ai cités, nous avons le trafic de camions TIR qui a connu une croissance à deux chiffres cette année, à peu près 13% de croissance par rapport à 2021, pour atteindre les 460.000 unités.

460.000 camions ont traversé le détroit de Gibraltar aller ou retour entre Tanger Med et le port d’Algeciras, c’est un trafic qui a été porté par l’activité industrielle et agroalimentaire.

Tanger Med parvient jusqu’à aujourd’hui à répondre aux besoins en termes de croissance à l’export des différents secteurs d’activité les plus représentatifs au Maroc, notamment le secteur de l’automobile et le secteur de l’agriculture et l’agro-industrie. Nous avons pu cette année dépasser ce chiffre et assurer une croissance de près de 50 millions additionnels comparé à l’année d’avant.

Il y a aussi le trafic passager qui est revenu en force, après la fermeture forcée due au covid-19 pendant près de deux ans. Une reprise de l’activité normale des passagers en mars dernier nous a permis d’atteindre à peu près deux millions de personnes qui ont utilisé l’infrastructure pour traverser le détroit à destination des ports européens, particulièrement les ports espagnols d’Algésiras et de Barcelone mais aussi le port français de Sète et le port Italien de Gênes.

D’autres trafics ont connu une croissance significative, notamment le trafic d’hydrocarbures qui a dépassé la barre des 9 millions de tonnes cette année, grâce aux différentes activités déployées au niveau du complexe portuaire pour ce genre de produits. Il s’agit du bunkering, tout ce qui est soutage des navires offshore et dans le port, de l’import export de produits blancs pour le besoin du Maroc, et aussi le trading sur des produits comme le fuel, ou comme le gasoil qui sont développés par les opérateurs spécialisés au niveau du terminal hydrocarbure à Tanger Med.

3- Comment Tanger Med pourra renforcer son positionnement de leader en Afrique et en Méditerranée ?

Tanger Med profite déjà d’une situation géostratégique sur le détroit de Gibraltar qui est unique que nous partageons avec le port d’Algésiras en face de nous. C’est une position qui apporte une compétitivité réelle, c’est la traduction de la vision de SM le Roi Mohammed VI dès le premier jour, pour positionner ce port exactement à cet endroit.

Il s’agit aussi d’un port à zéro déviation puisque tous les navires qui passent par le détroit de Gibraltar finissent par passer à quelques encablures du port, donc le fait de rajouter l’escale Tanger Med est beaucoup plus facile et moins chère que s’il s’agissait d’un navire qui était en dehors de la route.

Ce sont autant d’avantages compétitifs réels, structurels et structurants qui permettent à Tanger Med de rester en tête aujourd’hui sur le West Med et de pouvoir rester attractif pour les lignes maritimes, où les grands opérateurs de transport de conteneurs dans le monde nous font confiance aujourd’hui.

Il ne s’agit pas de s’arrêter là, mais surtout de continuer à exacerber ces avantages concurrentiels pour permettre au port de rester le meilleur choix pour ses armateurs en termes de maîtrise des coûts et de qualité de service, parce que les navires lorsqu’ils escalent dans un port ils doivent avoir les meilleurs standards en matière de service de pilotage, de lamanage de la communication… tous les services que le navire requiert, notamment le soutage, la qualité des produits offerts, la célérité, un temps d’attente minimal, et aussi une excellente qualité des services pour l’ensemble des composantes de l’escale.

Tanger Med se focalise sur cet aspect là, notamment grâce à la mise en place de la digitalisation avancée. Aujourd’hui, nous sommes un port à zéro papier, toutes les escales sont gérées de manière télématique, nous sommes aussi en mesure d’offrir des informations 24h/24 et 7jours/7 à l’ensemble des navires qui prévoient de faire escale au port et aussi à leurs clients et aux donneurs d’ordre qui gèrent les escales et gèrent les lignes.

C’est une composante métier très forte sur laquelle Tanger Med investit fortement et s’appuie sur le digital pour assurer une fiabilité et une qualité de service, une transparence maximale pour la gestion des files d’attente et aussi la prédictibilité et la prévisibilité pour les opérateurs qui font confiance au port pour nous confier leurs marchandises.

Le deuxième point c’est la maximisation du nombre d’escales au port Tanger Med. Le fait d’être connecté à plus de 180 ports dans 80 pays est un avantage concurrentiel réel qui aujourd’hui permet de faire de l’offre Maroc une offre complète, c’est à dire que si je m’installe avec une industrie au Maroc je peux importer de la matière première de n’importe où dans le monde et exporter des produits finis vers n’importe où dans le monde, grâce à la connectivité Monde-Monde qu’offre le port Tanger Med aujourd’hui et qui lui permet d’être classé dans le 17ème mondial ou 18ème en termes de connectivité pays grâce à l’infrastructure que nous détenons.

Ce sont autant de verticales sur lesquelles se concentre le port pour assurer la meilleure qualité de service et renforcer sa compétitivité et continuer à courir en tête en termes de classement sur notre zone d’influence, notamment le bassin méditerranéen et l’Afrique.

4- Quelles perspectives pour l’année 2023 ?

Tanger Med est une porte d’entrée pour l’Afrique parce que nous traitons 40% de trafic de transbordements à destination de pays africains, l’un des éléments essentiels pour nous c’est de continuer à renforcer cette position l’année à venir et de multiplier les escales vers les ports africains et de continuer à contribuer à la maîtrise des coûts logistiques globaux, aussi bien pour les produits exportés au départ de l’Afrique que ceux importés des pays africains et qui ont fait confiance à Tanger Med aujourd’hui.

Première perspective est de maintenir les niveaux de trafic actuel, chercher les augmentations de trafic additionnés liés à la mise en service des terminaux en cours de réalisation aujourd’hui, les deux dernières parties du Port Tanger Med 2 et aller chercher l’inflexion pour atteindre les 9 millions de VP à l’horizon 2025/2026.

Nous sommes en train de préparer la continuité en termes de montée en puissance de trafic, puis des extensions vont s’avérer nécessaires, éventuellement pour l’activité roulier passager, puisque le trafic de camions a été multiplié par 3 sur la période 2010/2012.

C’est un trafic en croissance continue qui continue à prendre en compte dans son évolution les différents plans sectoriels qui ont été mis en place par le Maroc, dont le Plan Maroc Vert et les plans d’accélération industrielle, générateurs de produits à l’export, pour continuer à utiliser le camion qui leur permet d’être en “just in time” vers les clients finaux, et qui nécessite l’utilisation de cette modalité pour continuer à rester compétitifs sur les pays européens qui nous avoisinent et qui offre un marché de grand potentiel.

On va devoir continuer à investir sur ces extensions pour permettre au port d’absorber les flux de trafic additionnels qui ne manqueront pas de venir au fur et à mesure, ensuite il y a le trafic passager pour lequel nous jouons un rôle important, surtout lors de la campagne “Marhaba” où le capacitaire de Tanger Med devrait traiter jusqu’à 40.000 passagers par jour et près de 10.000 voitures, permettant de répondre à un besoin réel pour nos concitoyens marocains du monde qui ont besoin de revenir se ressourcer au pays chaque année, une mission “d’ordre public” au niveau de ce segment là qui devra continuer à croître sa qualité et ses services et à améliorer la connectivité Europe-Afrique via Tanger Med en traversant le détroit.