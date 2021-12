Installation du consul honoraire du Maroc à Dublin

Ce poste honorifique est de nature à appuyer davantage les actions de l’Ambassade du Royaume à Dublin dans le cadre de sa ‘’diplomatie économique, vouées à la promotion en Irlande du label Maroc en tant que hub régional et plateforme privilégiée d’investissement’’.

L’ambition de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques bilatérales devra également être accompagnée par le concours du nouveau consul honoraire dans d’autres domaines d’intérêt commun notamment, la coopération en matière culturelle, académique et scientifique.

Dans une allocution de circonstance, M. Mahraoui a chaleureusement félicité le nouveau consul honoraire du Maroc à Dublin pour sa nouvelle nomination, ‘’hautement méritée’’, grâce à son parcours professionnel ‘’exceptionnel et sa réputation en Irlande en tant que businessman et investisseur reconnu de par ses nombreuses compétences professionnelles et personnelles, et son succès avéré dans le domaine des affaires’’.

M. Mahraoui a évoqué la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales Maroc-Irlande aux niveaux économique et commercial, au regard du positionnement privilégié du Maroc en tant que hub économique entre l’Afrique et l’Europe et entre l’Afrique et le monde.

Il a, dans ce sens, exposé les atouts du Maroc en termes de proximité géographique avec l’Europe, le climat favorable des affaires au Maroc et les facteurs d’attractivité offerts aux investisseurs étrangers dans de nombreux secteurs pour lesquels le Maroc est devenu un pays compétitif au niveau mondial.

Le diplomate a invité les opérateurs économiques irlandais à se tourner vers le Maroc pour la conclusion de partenariats commerciaux plus forts et l’instauration de ponts de communication et d’échanges solides, dynamiques et durables, et ce, dans une optique gagnant-gagnant dans les secteurs les plus porteurs au Maroc, qui présentent un avantage comparatif pour l’Irlande, comme l’agriculture, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et le domaine pharmaceutique.

Pour sa part, le consul honoraire du Maroc à Dublin, M. Michael J. Holland, a exprimé ses vifs remerciements pour cette honorable nomination, tout en saluant les nombreuses réalisations de l’ambassade du Royaume à Dublin dans différents volets de coopération Maroc-Irlande.

M. Michael J. Holland s’est dit disposé à œuvrer pour la consolidation des acquis et le développement de nouvelles pistes de coopération, notamment en matière économique et commerciale.

Entrepreneur à succès dans les domaines de l’hôtellerie et de l’immobilier, M. Holland est également directeur de l’ONG Orbis Irlande, qui prend en charge les maladies ophtalmologiques et mène régulièrement des activités dans le sud de l’Éthiopie.

La cérémonie d’installation, organisée dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur en Irlande, a été marquée par la présence d’officiels et d’hommes d’affaires irlandais et s’est ouverte par les deux Hymnes nationaux marocain et irlandais, avant la projection de films institutionnels de la nouvelle marque économique du Royaume ‘’Morocco Now’’.