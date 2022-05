Inde: la canicule fait au moins 25 morts dans l’ouest

La canicule avec des températures record atteignant 46 degrés Celsius dans certaines régions a fait au moins 25 morts jusqu’à présent, soit le bilan le plus élevé depuis 2016, selon le Département de la surveillance de la santé de l’État.

Le Département météorologique indien (IMD) a déclaré que le nord-ouest et le centre du pays avaient enregistré les températures les plus élevées à ce jour pour un mois d’avril en 122 ans.

Avec 37,78 degrés Celsius, la température maximale moyenne en avril a été la plus élevée jamais enregistrée pour le centre de l’Inde, tandis qu’elle a atteint 35,9 degrés dans le nord-ouest du pays, soit près de 3,35 degrés au-dessus de la normale.

Les scientifiques ont lié le début précoce de l’été au changement climatique et affirment que plus d’un milliard de personnes en Inde et au Pakistan voisin seraient vulnérables aux effets de la chaleur extrême.

L’augmentation de la demande d’électricité due à la hausse des températures, combinée aux pénuries de carburant et aux problèmes d’infrastructure, a mis une pression sur l’approvisionnement de l’électricité dans le pays, entraînant des coupures de courant régulières dans plusieurs Etats.