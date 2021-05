Inde: La 2e vague de Covid-19 connait une baisse significative

“Des Etats comme Maharashtra, Delhi, Chhattisgarh et Uttar Pradesh, qui étaient les plus touchés par la pandémie, connaissent désormais une forte baisse des cas quotidiens et des décès, et une augmentation du taux de guérison”, a fait savoir le Secrétaire au ministère indien de la Santé, Lav Agarwal, lors d’un point de presse.

“Au total 24 États ont signalé une baisse des cas actifs de Covid-19 depuis la semaine dernière, bien que le nombre de tests ait augmenté de manière significative”, ajoute le responsable indien.

Les cas quotidiens ont baissé à quelque 200.000 contre les 400.000 cas signalés en avril et début de mai, a-t-il dit, ajoutant que la tendance à la baisse devrait se maintenir même lorsque les restrictions seraient assouplies.

Le ministère de la Santé a également déclaré que les Etats fédères disposent actuellement de plus de 18 millions de doses de vaccins et qu’ils recevront plus de 1,1 million de doses supplémentaires dans les trois prochains jours.

Le pays de 1,3 milliard d’habitants a administré près de 200 millions de doses à ce jour, alors que les vaccinations ont été ouvertes aux plus de 18 ans depuis le 1er mai.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé jeudi le prolongement jusqu’au 30 juin des mesures strictes de confinement notamment dans les districts où le taux de positivité est supérieure à 10% ou ceux dont l’occupation des lits est supérieure à 60%.

“Il est important de continuer à maintenir les mesures de confinement de manière stricte. Tout assouplissement des mesures au niveau des États fédérés peut être envisagé au moment opportun, de manière graduée et après évaluation de la situation”, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.