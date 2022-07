Inde : début de vote pour l’élection du 15e président du pays

Selon des sondages, Draupadi Murmu, candidate de l’Alliance nationale démocratique, dirigée par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata (BJP) dispose d’un net avantage sur Yashwant Sinha, candidat de l’opposition avec plus de 60 % des votes qui devraient être exprimés en sa faveur.

Le dépouillement des votes aura lieu le 21 juillet au Parlement. Le prochain président prêtera serment le 25 juillet.

Née en 1958, Mme Murmu, issue d’une communauté tribale, a été gouverneur de l’Etat de Jharkhand (nord) de 2015 à 2021, et occupé plusieurs postes clés au sein du BJP tout au long de sa carrière politique.

Par ailleurs, les partis de l’opposition, dirigés par le Congrès, ont jeté leur dévolu sur l’ancien ministre, Yashwant Sinha comme candidat pour l’élection présidentielle.

En Inde, le président détient des prérogatives essentiellement symboliques dans le cadre d’un régime parlementaire qui confère au Premier ministre l’essentiel des pouvoirs exécutifs.

Le Président de l’Inde est élu, pour un mandat de cinq ans au suffrage indirect, par un collège électoral composé des membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha, respectivement chambre basse et chambre haute du Parlement, ainsi que ceux des Assemblées législatives de chacun des 28 États et des territoires de Delhi et de Pondichéry.

L’élection présidentielle précédente, organisée en juillet 2017, a vu la victoire du candidat soutenu par la coalition gouvernementale de l’Alliance nationale démocratique, Ram Nath Kovind, qui a obtenu 65,65 % des voix du collège électoral face à son adversaire, la candidate de l’Alliance progressiste unie (UPA), Meira Kumar.