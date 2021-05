Inde: 127 personnes portées disparues en mer suite au passage du cyclone Tauktae

L’embarcation qui transportait quelque 273 personnes était parti à la dérive lundi, alors que des vents puissants frappaient la côte ouest de l’Inde. Un total de 146 passagers ont pu être secourus dans des conditions de mer extrêmement difficiles, a écrit la Marine dans un tweet.

“Au total, 146 personnes de la barge P305 ont été secourues dans des conditions de mer extrêmement difficiles”, a déclaré un porte-parole de la marine, ajoutant que les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit pour sauver le reste de l’équipage.

Plus tôt lundi, après avoir reçu des appels pour sauver 410 personnes à bord de deux barges au large de la côte de Mumbai, trois navires de guerre de la marine indienne, INS Kolkata, INS Kochi et INS Talwar, ont été déployés pour assurer les opérations de recherches et sauvetage.

Tauktae, qui déjà fait au moins 20 morts et provoqué l’évacuation de près de 200.000 personnes, a touché terre lundi au Gujurat, sous la forme d’une tempête cyclonique extrêmement violente, avec des rafales atteignant 185 kilomètres à l’heure, selon le département météorologique indien.

Les autorités du Maharashtra ont fermé lundi l’aéroport de Bombay et demandé à la population de rester à l’abri après avoir dû, dimanche, évacuer 580 malades du Covid “vers des lieux plus sûrs” depuis trois hôpitaux de campagne.

Le sud et l’est de l’Inde sont régulièrement balayés par des tempêtes tropicales entre avril et décembre, faisant des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés.