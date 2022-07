Incendies en Espagne : 122.000 hectares de forêt brûlés

Lors d’une visite au Centre national de suivi et de coordination des urgences (CENEM) en compagnie du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, M. Sánchez a souligné que plus de 80.000 hectares ont brûlé au cours des deux dernières vagues de chaleur seulement.

Il a insisté sur le fait qu’il est clair que la planète connaît une urgence climatique qui provoque les vagues de chaleur dont découlent de nombreux incendies, et a une nouvelle fois appelé à ce que les politiques environnementales soient élevées au rang de politiques d’État.

Rien qu’en Galice, les incendies ont brûlé 30.965 hectares ces jours-ci, 10.500 à Carballeda de Valdeorras (Ourense), et 11.100 dans les zones touchées à Folgoso (Lugo).

À Tenerife, l’incendie déclaré jeudi dans la municipalité de Los Realejos est toujours actif et a déjà atteint les municipalités de San Juan de La Rambla et de La Guancha, touchant quelque 500 hectares, bien que les conditions devraient s’améliorer, grâce à des températures plus basses et des vents plus favorables.

La vague de canicule qui frappe l’Espagne depuis deux semaines a causé la mort de “plus de 500 personnes”, selon des chiffres officiels avancés par le gouvernement.

Le nombre d’incendies dans le pays en 2022 est déjà le double du nombre moyen d’incendies enregistrés au cours de la dernière décennie.