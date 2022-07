Une délégation US arrive à Agadir, invitée d’honneur de la “Journée du Maroc 2023” à Washington

Cette visite, de deux jours dans la région Souss-Massa, intervient dans le cadre de la préparation d’une célébration en l’honneur de la ville d’Agadir, invitée d’honneur de la “Journée du Maroc 2023” (Morocco Day), qui sera organisée dans la capitale américaine.

À cette occasion, la délégation a visité la station de dessalement d’eau de mer Chtouka-Aït Baha, le Technopark Souss-Massa, le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Agadir, ainsi que la station de téléphérique et la Kasbah d’Agadir Oufella, afin de s’enquérir du potentiel économique et les opportunités d’investissement qu’offrent cette région.

Cette visite, marquée par des rencontres entre les membres de la délégation et un certain nombre d’élus et d’acteurs économiques de la région, a été l’occasion d’échanger les informations et les idées sur le potentiel économique et humain de la ville, ainsi que sur les perspectives de coopération conjointe entre le Maroc et les États-Unis dans divers domaines.

Au cours des activités de la délégation américaine, une cérémonie a été organisée pour remettre une invitation officielle au président de la collectivité territoriale d’Agadir à participer à la manifestation internationale “Journée du Maroc” dans sa 8ème édition, après que la ville d’Agadir ait été annoncée comme l’invité d’honneur de cet événement.

Cette invitation a été remise par le chef de la délégation américaine, le responsable du Moroccan American Network, et le président exécutif de la “Journée du Maroc”, Mohamed Hajjam, en présence du président exécutif de l’événement “Morocco Day” à Washington, Adib Sliki.

La “Journée du Maroc” est considérée comme l’une des manifestations économiques reconnues officiellement par le maire de Washington.

Le 15 juillet de chaque année est devenu l’occasion de célébrer les relations maroco-américaines qui remontent à des décennies.

Dans ce sens, le président de l’US Black Chambers a salué les efforts consentis par le Wali de la région Souss-Massa, le président du conseil communal d’Agadir, le président du conseil de la région Souss-Massa, et par les divers acteurs, qui veillent à assurer un développement global au niveau de la région.

Il est à noter que la ville d’Agadir sera l’invitée d’honneur du “Morocco Day” à Washington l’année prochaine, occasion pour promouvoir cette ville sur le plan touristique, culturel et économique.

À l’issue de cette visite, la délégation américaine s’est félicitée du niveau des infrastructures et des projets constatés, ainsi que du dynamisme qui caractérise la collectivité territoriale d’Agadir, aspirant à ériger les ponts entre les deux parties en vue de créer des partenariats dans divers domaines de développement.