Immigration : l’Allemagne veut réduire les obstacles bureaucratiques pour attirer les travailleurs qualifiés

“Pour de nombreuses entreprises, la recherche de main-d’œuvre qualifiée est déjà une question existentielle”, a souligné le ministre du Travail Hubertus Heil lors d’un séminaire avec syndicats et patronat consacré à cette question.

Selon le document stratégique rédigé par le gouvernement dans le but de renverser la tendance, l’Allemagne doit s’afficher comme “un pays d’immigration qui soit attractif dans la compétition internationale pour les travailleurs qualifiés”.

Les conditions-cadres de l’immigration doivent être améliorées pour “que les travailleurs qualifiés étrangers et leurs familles souhaitent vivre et travailler en Allemagne”, détaille la même source. “Nous devons être beaucoup plus ouverts à l’immigration et promouvoir que l’Allemagne est un pays cosmopolite avec des emplois intéressants et de haute qualité”, a, pour sa part, souligné le ministre de l’Economie Robert Habeck.

Selon l’Agence pour l’Emploi, environ 887.00 emplois attendaient d’être pourvus en août, soit 108.000 de plus par rapport à l’année dernière.