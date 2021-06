Immeuble effondré à Miami: 11 morts, 150 personnes toujours portées disparues

Citée par le New York Times, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, a averti lundi soir que “ces chiffres sont très fluides”, les opérations de de recherche et de secours qui se poursuivent, restant, a-t-elle dit, “la principale préoccupation”. Les responsables locaux ont eu des “conversations très franches” avec les proches des personnes encore portées disparues, sur la possibilité qu’aucun autre survivant ne soit retrouvé, a ajouté Mme Levine-Cava, selon le Miami Herald.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a indiqué, de son côté, que le président américain, Joe Biden soutient l’implication des agences fédérales, dont le FBI, dans l’enquête sur la catastrophe.

Quelque 300 éléments des équipes de secours s’activent 24 heures sur 24 pour retrouver des survivants et récupérer les corps ensevelis sur les décombres, assure-t-on.

Environ 55 appartements ont été détruits suite à l’effondrement spectaculaire, dans la nuit de mercredi à jeudi, de cet immeuble résidentiel vieux de 40 ans, qui abrite plus de 136 unités au total.

Un rapport de l’ingénieur élaboré en 2018 avait fait état de preuves alarmantes de “dommages structurels majeurs” à la dalle de béton sous la terrasse de la piscine et de fissuration et d’effritement “abondants” des colonnes, des poutres et des murs du garage sous le bâtiment de 13 étages.