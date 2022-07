Il est temps de hisser les relations avec le Maroc au plus haut niveau (ministre britannique)

Il est temps de hisser les relations “distinguées” entre le Maroc et le Royaume-Uni au plus haut niveau, a souligné Lord Tariq Ahmad, ministre d’État britannique aux Affaires étrangères pour l’Asie du Sud et du Centre, l’Afrique du Nord, l’ONU et le Commonwealth, actuellement en visite de travail au Maroc.

Le 300ème anniversaire de la signature du premier traité commercial entre les deux pays constitue une occasion idoine pour renforcer les ambitions et hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, a insisté le responsable britannique dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Cette rencontre fructueuse et constructive avec M. Bourita a été l’occasion examiner les moyens de renforcer les relations entre les deux pays, a-t-il dit. Le ministre britannique a indiqué que les relations entre les deux Royaumes s’appuient sur des bases solides notamment dans le domaine du commerce, de la durabilité, de la coopération en matière des questions d’intérêt commun, comme le changement climatique, relevant que ces bases sont de nature à contribuer à la consolidation davantage de ces liens. Les discussions ont également porté sur la nécessité d’améliorer les relations entre les deux pays et les deux peuples, particulièrement dans l’enseignement, a-t-il ajouté.