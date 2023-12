Hyundai et Kia en phase d’atteindre 2 millions de véhicules exportés

Les deux constructeurs automobiles coréens, Hyundai Motor Co. et Kia Corp., devraient totaliser ensemble plus de 2 millions d’unités exportées cette année, marquant un record en sept ans, selon les données publiées dimanche par l’Association des constructeurs automobiles coréens (KAMA).