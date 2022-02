Haute commission mixte maroco-qatarie : l’Emir de l’Etat du Qatar reçoit Aziz Akhannouch

Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, a reçu, lundi à Doha, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la délégation qui l’accompagne à l’occasion de la 8-ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie.

Lors de cette rencontre, M. Akhannouch a transmis à l’Emir de l’Etat du Qatar les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que Ses vœux de santé et de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple qatari, indique un communiqué du Cabinet de l’Emir du Qatar relayé par l’Agence de presse du Qatar (QNA).

De son côté, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a transmis ses salutations à son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur pour le Souverain et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain.

Selon le communiqué, les relations bilatérales et les moyens de les développer et de les renforcer, en plus des derniers développements sur les scènes régionales et internationales ont été passés en revue lors de cette audience.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de l’ambassadeur du Royaume à Doha, Mohamed Sitri. Côté qatari, ont été présents Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et Cheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, chef du Cabinet de l’Emir du Qatar.

Les travaux de la 8-ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie ont débuté, lundi à Doha, sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar et du chef du gouvernement marocain.

Cette session a été l’occasion d’évoquer de nouveaux horizons pour le développement des relations de coopération entre l’État du Qatar et le Royaume du Maroc en vue de traduire la volonté des dirigeants des deux pays de parvenir aux aspirations des deux peuples. Elle a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines.