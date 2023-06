Hammouchi examine avec des responsables portugais la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, mercredi et jeudi, une visite de travail au Portugal à la tête d’une importante délégation sécuritaire, au cours de laquelle il a eu des entretiens avec des responsables portugais portant sur les moyens de promouvoir la coopération dans les divers domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.