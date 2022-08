Guterres jeudi en Ukraine pour une rencontre avec Zelensky et Erdogan

Lors de son point de presse quotidien, M. Dujarric a précisé que le chef de l’ONU a reçu une invitation de la part du président ukrainien pour participer à une rencontre trilatérale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

M. Guterres se rendrait ensuite à Odessa vendredi, puis en Turquie, a ajouté le porte-parole.

Les Nations Unies et la Turquie ont été impliqués dans la conclusion de l’accord entre Moscou et Kiev sur l’exportation des céréales ukrainiennes via la Mer noire que le SG de l’ONU a qualifié d’”une lueur d’espoir” dans un monde qui en a désespérément besoin.

Le plan de l’ONU, qui permet également aux céréales et aux engrais russes d’atteindre les marchés mondiaux, aide à stabiliser la flambée des prix des denrées alimentaires dans le monde et à éviter la famine, qui touche des millions de personnes, a indiqué le service de presse de l’organisation internationale.

Selon le haut responsable onusien, l’accord “contribuera à stabiliser les prix alimentaires mondiaux qui étaient déjà à des niveaux records avant même la guerre – un véritable cauchemar pour les pays en développement”.