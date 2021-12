Guterres appelle à faire de 2022 l’année du relèvement pour tous

Dans son message pour le Nouvel an, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé à faire de 2022 l’année du relèvement pour tous.

“Le monde accueille 2022 tandis que nos espoirs dans l’avenir sont mis à l’épreuve, par une pauvreté qui s’aggrave et des inégalités qui se creusent, ainsi que par des vaccins contre le Covid-19 inégalement répartis, des engagements insuffisants pour le climat, des conflits, des clivages et une désinformation qui persistent”, a indiqué le chef de l’ONU dans ce message.

Pour le SG de l’ONU, l’humanité peut surmonter ces épreuves si “nous nous engageons à faire de 2022 l’année du relèvement pour toutes et tous”.

Il a, dans ce cadre, préconisé, la mise en œuvre d’un plan “courageux” pour vacciner chaque personne, partout dans le monde contre le coronavirus, tout en appelant les pays riches à soutenir ceux en développement par des financements, des investissements et un allégement de la dette.

M. Guterres a plaidé, dans ce sens, en faveur d’un relèvement “qui tourne la page de la défiance et de la division et qui redonne toute sa place à la science, aux faits et à la raison”.

“Les temps de grandes épreuves sont aussi des temps de grandes opportunités”, a-t-il relevé, en mettant en avant l’importance d’un esprit renouvelé de dialogue, de compromis, de réconciliation et de solidarité.

Il a, en outre, appelé à des engagements pour le climat qui soient à la hauteur de l’ampleur et de l’urgence de la crise.