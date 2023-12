Gaza : le SG de l’ONU nomme une coordonnatrice principale de l’aide humanitaire

Cette nomination intervient conformément à la résolution 2720 adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité, a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

La coordinatrice sera chargée de « faciliter, coordonner, surveiller et vérifier les envois de secours humanitaires à Gaza, ainsi que d’établir un mécanisme des Nations Unies pour accélérer les acheminements de secours humanitaires vers Gaza », a précisé le porte-parole.

Mme Kaag, qui fut ministre des Affaires étrangères de son pays, compte à son actif une “riche » expérience dans les affaires politiques, humanitaires et de développement, ainsi qu’en diplomatie, selon la même source.

Dans sa nouvelle résolution adoptée vendredi dernier, le Conseil de sécurité a demandé l’acheminement “immédiat et sans entrave” de l’aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza.

Dans ce texte adopté par 13 voix pour et deux abstentions (Etats-Unis et Russie), les membres du Conseil ont “réaffirmé les obligations des parties au conflit en vertu du droit international humanitaire concernant la fourniture de l’aide humanitaire et exigé que ces dernières permettent et facilitent la livraison immédiate, sûre et sans entrave de l’aide humanitaire à grande échelle directement à la population civile palestinienne dans toute la bande de Gaza”.