Elections en RDC: le gouvernement interdit une manifestation de l’opposition

« La manifestation de demain a pour but de mettre à mal le processus électoral, le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela », a déclaré devant la presse le ministre de l’Intérieur, Peter Kazadi.

« Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas cette marche », a-t-il insisté.

Dans une lettre rendue publique samedi, cinq opposants candidats à la présidentielle informaient le gouverneur de Kinshasa de leur intention d’organiser une marche mercredi.

Près de 44 millions d’électeurs, sur environ 100 millions d’habitants de l’immense pays, étaient appelés à élire mercredi et jeudi derniers leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux.

Des résultats encore très partiels de la présidentielle diffusés par la Commission électorale placent le président sortant, Félix Tshisekedi, largement en tête, avec plus de 80% des quelque 1,8 million des voix comptabilisées.