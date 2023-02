Gabon: la désignation du nouveau président du Centre des élections prévue le 10 février

Selon le ministre gabonais, les Gabonais souhaitant briguer ce poste doivent soumettre leur candidature entre, lundi et mercredi prochain. Les candidats seront auditionnés jeudi. Au terme de cette audition, les candidats qui ne rempliront pas les critères de neutralité politique et autres seront éliminés.

L’élection du président du CGE et son bureau auront lieu le 10 février. Ils seront installés dans leurs fonctions le même jour.

Le processus électoral sera organisé par deux commissions. La première commission compte quatre membres de l’opposition et quatre autres de la majorité. Celle-ci se chargera d’examiner les candidatures pour retenir les meilleurs profiles. La seconde composée de 10 membres, soit cinq de l’opposition et cinq de la majorité, se chargera d’élire le président du CGE et son bureau.

Le nouvel élu succèdera à Moïse Bibalou Koumba en poste depuis 2018.