France : un Conseil de défense et de sécurité nationale sur l’énergie, une première

La réunion vise à faire le point sur l’approvisionnement en gaz et en électricité et à examiner les scénarios afin d’éviter la pénurie et réaliser des économies, selon les médias.

Il rassemble “les ministres compétents” sur ce dossier comme la Première ministre, et les ministres de l’Economie et des Comptes publics et ceux chargés de la Transition énergétique ainsi que des experts.

Ce Conseil de défense et de sécurité nationale sur l’énergie a “pour objectif de faire le point sur la situation de notre approvisionnement en gaz et en électricité pour se préparer à tous les cas de figure cet automne et cet hiver”, explique l’Elysée, ajoutant qu’il se penchera aussi sur “la solidarité énergétique européenne”.

Mardi, la première ministre a promis que les ménages ne seraient pas concernés par d’éventuelles coupures de gaz en cas de pénurie pendant l’hiver, contrairement aux entreprises, qui sont les plus grandes consommatrices.

Dans ce contexte, Elisabeth Borne a mis la pression sur EDF en lui demandant, jeudi, de tenir son calendrier de maintenance des réacteurs pour éviter à la France de devoir redémarrer une centrale à charbon.

“Cela fait des mois qu’on se prépare pour éviter des coupures. Si on baisse notre consommation de gaz de 10% il n’y aura pas de restrictions. C’est atteignable”, a ajouté la Première ministre sur France Inter.

La France, pour qui le gaz naturel représentait 15,8% de la consommation énergétique totale en 2020, craint d’en manquer cet hiver, particulièrement si celui-ci est très froid. Elle compte sur des stocks de gaz remplis au maximum.

L’Hexagone avait rempli la semaine dernière à 90,06% ses stocks de gaz pour l’hiver, selon la plateforme européenne Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), en bonne route pour réaliser l’objectif du gouvernement d’atteindre 100% avant novembre afin de faire face à de potentielles pénuries.