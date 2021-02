France: Un confinement local décrété dans les Alpes-Maritimes pour deux week-ends

Face à la dégradation de la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes et alors que les services hospitaliers sont sous forte pression, les autorités de ce département du Sud-est de la France ont annoncé un confinement localisé sur la zone littorale, ainsi qu’une “accélération” de la campagne vaccinale.

Ce confinement, qui sera effectif lors des deux week-ends à venir, prendra effet du vendredi soir à 18 heures (HL) jusqu’au lundi matin à 6 heures (HL) dans un rayon de 5 kilomètres.

Dans ce contexte, les commerces et galeries marchandes de plus de 5 000 mètres carrés vont fermer leurs portes, à compter de mardi et pour une durée de 15 jours, à l’exception des commerces alimentaires et de tous ceux en lien avec le secteur médical.

Par ailleurs, les contrôles aux frontières seront renforcés, notamment dans les aéroports de la région.

Le taux d’incidence est particulièrement élevé dans les Alpes Maritimes, notamment dans la métropole de Nice qui enregistre plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants, plus de trois fois la moyenne nationale (190), tandis qu’environ 10% des tests de dépistage s’avèrent positifs (contre 6% pour l’ensemble de la France), dans un contexte de diffusion du variant britannique, plus contagieux.

Si l’objectif du gouvernement est, autant que possible, d’éviter un troisième confinement, la présidence française avait indiqué vendredi qu’Emmanuel Macron se donnait 8 à 10 jours pour décider si les contraintes actuelles devaient être relâchées ou resserrées.

La France a déjà été confinée à deux reprises, du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre. A l’heure actuelle, un couvre-feu est toujours en vigueur sur l’ensemble du territoire, de 18h00 à 06h (HL).

La France déplore près de 85.000 décès dus au Covid-19, depuis le début de l’épidémie. Sur l’ensemble du pays, plus de 22.000 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés dimanche, alors que la pression hospitalière reste à un niveau élevé avec plus de 25.000 malades du Covid hospitalisés dont près de 3.400 en réanimation, selon les autorités sanitaires.