France: l’inflation se stabilise en novembre à 6,2% sur un an (Insee)

Le taux d’inflation avait déjà atteint le même niveau sur un an en octobre.

En novembre, les prix de l’alimentation ont accéléré leur hausse par rapport au mois précédent (+12,2% sur un an, contre 12% en octobre). Les prix des produits frais se sont envolés de 12,5% depuis novembre 2021, après la hausse de 17,3% enregistrée en octobre.

Les prix de l’énergie ont ralenti leur progression (18,5% contre 19,1%), alors que le coût des services a progressé de 3% sur un an (3,1% en octobre) et celui des produits manufacturés s’est apprécié de 0,2 point par rapport à octobre (4,4% sur un an).

L’indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 7,1 % sur un an, comme en octobre. Sur un mois, il croîtrait de 0,5 %, après +1,2 % le mois précédent.