France : le président Macron au fort Brégançon avec son épouse

Le président français Emmanuel Macron se trouve avec son épouse Brigitte au Fort de Brégançon, lieu officiel de villégiature du chef de l’Etat dans le sud de la France, après avoir contracté le Covid-19, a indiqué samedi l’Elysée à l’AFP.

Le chef de l’Etat, qui a passé sept jours à l’isolement à la résidence officielle de La Lanterne à Versailles près de Paris, “suit de près la situation sanitaire, en lien en particulier avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran”, a ajouté la présidence.

Il n’a pas été précisé quand Emmanuel Macron était arrivé au fort de Brégançon, ni quand il avait prévu de repartir à l’Elysée.

Le président doit présenter ses voeux jeudi soir aux Français qui s’apprêtent à passer la nuit de la Saint Sylvestre sous couvre-feu à partir de 20H00.

Après avoir été testé positif au Covid-19 le 17 décembre, Emmanuel Macron était resté une semaine à l’isolement à La Lanterne, et était retourné à l’Elysée le 24 décembre car il ne présentait “plus de symptôme”.

Jean Castex, cas contact du chef de l’Etat, s’était placé à l’isolement une semaine, mais a été testé négatif.

Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été confirmé vendredi en France, avant le début dimanche de l’injection des premiers vaccins, arrivés en France samedi.

Selon plusieurs études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d’origine. L’une d’elles estime que cette contagiosité est supérieure de “50% à 74%” et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d’hospitalisations liées au Covid-19 outre-Manche.