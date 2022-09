France: la croissance du secteur privé au plus bas depuis 17 mois

L’indice composite de l’activité globale, qui mesure l’activité du secteur privé, s’est établi à 50,4, contre 51,7 en juillet, relève l’agence dans son communiqué, qui précise qu’un indice inférieur à 50 indique une contraction de l’activité et qu’un indice supérieur à cette limite reflété une expansion.

La faible croissance observée “a exclusivement reposé sur celle du secteur des services, la production manufacturière ayant en effet reculé pour un troisième mois consécutif”, souligne la même source, notant que cette expansion du secteur des services a ralenti par rapport à juillet.

“L’activité du secteur des services français se rapproche progressivement de la stagnation et les indicateurs prospectifs de l’enquête laissent craindre de nouvelles détériorations de la conjoncture dans les prochains mois”, indique Andrew Harker, économiste à S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué.

L’agence soulève, par ailleurs, la “première contraction du volume des nouvelles affaires depuis un an et demi dans le secteur privé français”, précisant que l’emploi, en revanche, a continué de progresser “à un rythme soutenu” et les perspectives d’activité sont demeurées favorables, en dépit d’une baisse de la confiance à un plus bas de vingt et un mois.