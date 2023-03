France/Grèves contre la réforme des retraites: les compagnies aériennes appelées à réduire leurs vols

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols jeudi et vendredi en raison de la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, indiquent mardi les médias.

La DGAC a demandé aux transporteurs aériens d’appliquer une réduction de leur programme de vol de 20% à Roissy et de 30% à Orly jeudi et vendredi par mesure de précaution.

Cette réduction touchera 20% des vols à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% de ceux dans les aéroports d’Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

Pour le moment, aucun préavis de grève n’a été relayé auprès de la DGAC, relèvent les médias.

Les grèves et les mobilisations syndicales de mardi ont provoqué de fortes perturbations dans les transports.

En prévision de cette journée, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi, de 20 % à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30 % à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

Sur les routes, de nombreuses actions de blocages, barrages filtrants et opérations escargot ont débuté tôt mardi matin dans l’Hexagone, notamment autour de Rennes (Ille-et-Vilaine), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Miramas (Bouches-du-Rhône), Poitiers (Vienne) et La Rochelle (Charente-Maritime).

À la SNCF (chemins de fer), la grève a débuté lundi soir et 80% des TGV Inoui et Ouigo étaient annulés, ainsi que presque tous les Intercités (trains de grandes lignes hors TGV), avec des liaisons internationales dégradées voire interrompues entre la France et l’Espagne et la France et l’Allemagne notamment. En Ile-de-France, les réseaux SNCF et RATP (transports à Paris et région parisienne) ont été également fortement perturbés.

La mobilisation de mardi a rassemblé entre 1.28 et 3.5 millions de manifestants partout en France, selon les décomptes du ministère de l’Intérieur et des syndicats.

L’intersyndicale, composée des principaux syndicats français, réunie mardi à l’issue de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a appelé à deux nouvelles journées de manifestations le samedi 11 et le mercredi 15 mars, jour de passage du projet de réforme devant la commission mixte paritaire.