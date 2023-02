France : entre 1,27 et 2,5 millions de manifestants contre la réforme des retraites

Entre 1,27 et 2,5 millions de personnes ont manifesté, mardi, partout en France, contre le projet de réforme des retraites, selon des estimations du ministère de l’Intérieur et des syndicats, qui ont appelé à de nouvelles mobilisations le 7 et 11 février.