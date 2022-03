France/Covid : la 4e dose ouverte aux plus de 80 ans, annonce Jean Castex

Le premier ministre français Jean Castex a annoncé, samedi, l’ouverture de la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 “aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois” et qui sont “confrontés à une perte progressive de leur immunité”.