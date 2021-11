France/Covid-19 : le pass sanitaire des plus de 65 ans conditionné à une 3ème dose de vaccin (Macron)

“À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire”, a déclaré le chef de l’Etat, alors que le nombre de cas détectés chaque jour remonte, et que plusieurs études montrent une baisse de l’efficacité vaccinale au bout de quelques mois.

Emmanuel Macron a souligné en ce sens que l’augmentation de 40% en une semaine du taux d’incidence et la remontée des hospitalisations constituent un “signe d’alerte”, ce qui doit “conduire à la plus grande vigilance et nous pousser à agir”.

“Vaccinez-vous pour vous protéger”, a lancé le président de la république à l’adresse des six millions de français non-vaccinés.

Dans ce contexte de regain des contaminations, les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus à risque de développer des formes graves du Covid-19.

Selon le ministère de la Santé, la moitié des patients hospitalisés en soins critiques ont actuellement plus de 65 ans, alors qu’ils n’étaient qu’un tiers fin août.

À ce jour, 3,4 millions des 7,7 millions de personnes éligibles (plus de 65 ans, victimes de comorbidités, soignants…) ont été revaccinées, d’après la même source, citée par les médias.

M. Macron a annoncé par la même occasion le lancement à partir de début décembre d’une campagne de rappel pour les 50-65 et le maintien du masque dans les écoles.

Il a également relevé que les contrôles de l’application du pass sanitaire seront renforcés tandis que 500 établissements de santé et des milliers de maisons de retraites seront restaurés.

Emmanuel Macron a par ailleurs mis en avant les mesures prises par les autorités françaises pour venir en aide aux entreprises et travailleurs face à l’impact dévastateur de l’épidémie sur nombre de secteurs économiques et renforcer le pouvoir d’achat de ses compatriotes.

Par ailleurs, le président français a fait une série d’annonces d’ordre énergétique, économique et social, notamment la reprise du programme nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR dans les prochaines années, l’absence des conditions pour relancer le chantier de la réforme des retraites pour les demandeurs d’emploi qui ne sont pas en recherche active et la prolongation des prêts garantis par l’Etat jusqu’à juin 2022.