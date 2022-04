France : 22 départements du nord et du centre en alerte orange pour risques de neige et de verglas

La veille, l’institut météorologique avait placé 11 départements en alerte orange pour les mêmes risques.

Toutefois, elle a été élargie ce vendredi à davantage de régions. Ainsi, les intempéries devraient avoir lieu principalement dans les départements des Hauts-de-France et de la Normandie d’une part, et d’autre part vendredi et samedi dans ceux du Massif Central, des Pyrénées et des Alpes.

Cette vigilance orange concerne précisément les départements de l’Ain, de l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de l’Eure, de la Haute-Garonne, de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Nord, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Seine-Maritime, de la Somme et de la Haute-Vienne.

Cet épisode neigeux est “notable pour cette période de l’année”, selon Météo France.

Il n’est cependant pas exceptionnel de voir de la neige en avril, rappellent les prévisionnistes de Météo France. En 2008 une légère couche de neige avait recouvert Paris début avril, ainsi que le nord du pays et 2013 et 2018, la neige avait touché la Normandie.