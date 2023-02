Foot : Lionel Messi sacré meilleur joueur 2022 par la Fifa

Messi (35 ans) a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021. Il était finaliste pour ce titre aux côtés des Français Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Côté dames, c’est l’attaquante espagnole Alexia Putellas qui a été sacrée meilleure joueuse de l’année 2022.

Putellas, Ballon d’Or en 2021 et 2022 et déjà sacrée par la Fifa en 2021, a devancé Beth Mead, championne d’Europe avec l’Angleterre l’an dernier, et l’Américaine Alex Morgan.

Le trophée de meilleur entraîneur est revenu au vainqueur de la Coupe du monde, Lionel Scaloni (Argentine), qui était finaliste avec Pep Guardiola (Manchester City) et le vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti.

De son côté, Emiliano Martínez (Argentine – Aston Villa) a remporté le trophée du meilleur gardien de but, pour lequel étaient également nominés l’international marocain Yassine Bounou et le Belge Thibaut Courtois (Real Madrid).

Le Lion de l’Atlas et défenseur international marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, lui, a été retenu parmi les onze meilleurs joueurs du monde pour l’année 2022.

Hakimi, 25 ans, est retenu au même titre que l’Argentin Lionel Messi, les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema ou le Belge Thibaut Courtois, entre autres.

Le Marocain a évolué dans les meilleurs clubs européens, à l’image du Real Madrid, l’Inter Milan et le Borussia Dortmund, avant d’atterrir au Paris Saint Germain.

Les lauréats des trophées “The Best” sont choisis par un jury composé des sélectionneurs et capitaines de toutes les équipes nationales, masculines et féminines, d’un journaliste par membre de la FIFA et d’internautes.

Voici le palmarès:

Meilleur joueur: Lionel Messi (ARG)

Meilleur entraîneur: Lionel Scaloni (ARG)

Meilleur gardien: Emiliano Martinez (ARG)

Prix Puskas du plus beau but: Marcin Oleksy (POL)

Le XI de l’année hommes: Courtois – Hakimi, Van Dijk, Cancelo – De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi – Mbappé, Benzema, Haaland

Meilleure joueuse: Alexia Putellas (ESP)

Meilleure entraîneure: Sarina Wiegman (ENG)

Meilleure gardienne: Mary Earps (ENG)

Le XI de l’année dames: Endler – Bronze, Leon, Williamson, Renard – Walsh, Oberdorf, Kerr – Morgan, Mead, Putellas.