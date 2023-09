FMI : la dette mondiale repart à la hausse

La charge de la dette mondiale a reculé pour la deuxième année consécutive, même si elle reste supérieure à son niveau déjà élevé d’avant la pandémie, indique le FMI dans un blog, citant une dernière mise à jour de sa base de données mondiale sur la dette.

La dette totale représentait 238 % du produit intérieur brut mondial l’année dernière, soit 9 % de plus qu’en 2019. Elle s’élevait à 235 000 milliards de dollars, soit 200 milliards de dollars de plus qu’en 2021.

Au cours des prochaines années, les décideurs devront faire preuve d’un engagement résolu pour “préserver la viabilité de la dette”, recommande l’institution financière.

Malgré le rebond de la croissance à partir de 2020 et une inflation largement supérieure aux prévisions, la dette publique est restée obstinément élevée, expliquent les auteurs de l’analyse.

Les déficits budgétaires en sont notamment responsables, indique-t-on, car de nombreux pays ont dépensé plus pour stimuler la croissance et répondre à la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, alors même qu’ils mettaient fin au soutien budgétaire lié à la pandémie de Covid-19.