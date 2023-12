Festival International du Film de Marrakech: Palmarès de la 20ème édition

– Grand Prix « Etoile d’Or »: Le film « La mère de tous les mensonges » (« The Mother of All Lies) de sa réalisatrice marocaine Asmae El Moudir.

– Prix du Jury: Ex-aequo aux films « Les Meutes » de Kamal Lazraq (Maroc) et « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem (Palestine).

– Prix de la mise en scène: La réalisatrice sénégalaise Ramata-Toulaye Sy pour son film « Banel & Adama ».

– Prix de l’interprétation féminine: Asja Zara Lagumdzija pour son rôle dans “Excursion” de Una Gunjak (Bosnie).

– Prix de l’interprétation masculine: Doga Karakas pour son rôle dans “Dormitory” de Nehir Tuna (Turquie).