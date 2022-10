Festival International du Film de Marrakech : 76 films de 33 pays participent à la 19ème édition

– Compétition officielle

– ALMA VIVA de Cristèle Alves Meira (Portugal)

– ASHKAL de Youssef Chebbi (Tunisie)

– ASTRAKAN de David Depesseville (France)

– AUTOBIOGRAPHY de Makbul Mubarak (Indonésie)

– LE BLEU DU CAFTAN (Azraq Al Qaftan) De Maryam Touzani (Maroc)

– FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil)

– PETROL de Alena Lodkina (Australie)

– RED SHOES (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique)

– RICEBOY SLEEPS de Anthony Shim (Canada)

– SAVAGE (Amina) De Ahmed Abdullahi (Suède)

– SNOW AND THE BEAR (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie)

– CHEVALIER NOIR (A Tale of Shemroon) de Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran)

– THE TASTE OF APPLES IS RED (Ta’am al-tufah, ahmar) de Ehab Tarabieh (Syrie)

– FOUDRE (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse)

– Séances de Gala

– Film d’ouverture : GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO, de Guillermo del Toro (Mexique) et Mark Gustafson (Etats-Unis)

– ARMAGEDDON TIME de James Gray (Etats-Unis)

– BOY FROM HEAVEN (Walad min al-janna) de Tarik Saleh (Suède)

– MARLOWE de Neil Jordan (Irlande)

– MASTER GARDENER de Paul Schrader (Etats-Unis)

– MEDITERRANEAN FEVER de Maha Haj (Palestine)

– THE SWIMMERS de Sally El Hosaini (Égypte, Royaume-Uni)

– LA SYNDICALISTE de Jean-Paul Salomé (France)

– Séances spéciales

– BURNING DAYS (Kurak Günler), de Emin Alper (Turquie)

– CORSAGE, de Marie Kreutzer (Autriche)

– LES DAMNÉS NE PLEURENT PAS (The Damned don’t cry), de Fyzal Boulifa (Maroc)

– DECLARATION (Ariyippu), de Mahesh Narayanan (Inde)

– THE ETERNAL DAUGHTER, de Joanna Hogg (Royaume-Uni)

– GODLAND (Vanskabte Land | Volga∂a Land), de Hlynur Pálmason (Islande)

– LES HARKIS, de Philippe Faucon (France)

– MONICA, de Andrea Pallaoro (Italie)

– NAYOLA, de José Miguel Ribeiro (Portugal)

– NO BEARS (Khers nist), de Jafar Panahi (Iran)

– REINES (Malikat), de Yasmine Benkiran (Maroc)

– RETOUR A SEOUL (Return to Seoul), de Davy Chou (Cambodge)

– RHINEGOLD (Rheingold), de Fatih Akin (Allemagne)

– SAINT-OMER (Saint Omer), de Alice Diop (France)

– SOUS LES FIGUES (Under the Fig Trees), de Erige Sehiri (Tunisie)

– 11ème continent

– BEIRUT AL-LIKA (Beirut, la rencontre), de Borhane Alaouié (Liban)

– DRY GROUND BURNING (Mato seco em chamas), de Joana Pimenta (Portugal) et Adirley Queiros (Brésil)

– EAMI, de Paz Encina (Paraguay)

– FATHER’S DAY, de Kivu Ruhorahoza (Rwanda)

– FRAGMENTS FROM HEAVEN, de Adnane Baraka (Maroc)

– LE CHAMPS DES MOTS : CONVERSATIONS AVEC SAMAR YAZBEK (In Fields of Words: Conversations with Samar Yazbek / As-sahel al-mumtani), de Rania Stephan (Liban)

– MARINER OF THE MOUNTAINS (Marinheiro das Montanhas), de Karim Aïnouz (Brésil)

– MUNA MOTO (L’Enfant de l’autre), de Jean-Pierre Dikongué-Pipa (Cameroun)

– PACIFICTION, de Albert Serra (Espagne)

– POLARIS, de Ainara Vera (France)

– REEL NO. 21 AKA RESTORING SOLIDARITY, de Mohanad Yaqubi (Palestine, Maroc)

– REWIND & PLAY, de Alain Gomis (Sénégal)

– Panorama du cinéma marocain

– Ouverture du Panorama Du Cinéma Marocain : JOURS D’ÉTÉ (Ayam Seif), de Faouzi Bensaïdi (Maroc)

– ABDELINHO, de Hicham Ayouch (Maroc)

– POISSONS ROUGES / GOLDFISHES (Asmak hamrae), de Abdeslam Kelai (Maroc)

– LA CARTE POSTALE / THE POSTCARD (Fi zaouiyat omi), de Asmae El Moudir (Maroc)

– ZIYARA, de Simone Bitton (Maroc)

– Jeune public

– LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (The Black Pharaoh, the Savage and the Princess), de Michel Ocelot (France)

– DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP (Dounia and the Princess of Aleppo), de Marya Zarif, André Kadi (Canada)

– HAWA, de Maimouna Doucouré (France)

– YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA (Yuku and the Flower of the Himalayas), de Arnaud Demuynck (Belgique), Rémi Durin (France)

– Projections en plein air sur la place Jemaa El Fna

– AD ASTRA, de James Gray (Etats-Unis)

– ALMOST PAAR WITH DJ MOHABBAT (Almost Love), de Anurag Kashyap (Inde)

– AL IKHWANE, de Mohamed Amine El Ahmar (Maroc)

– GULLY BOY, de Zoya Akhtar (Inde)

– LES MINIONS : IL ETAIT UNE FOIS GRU, de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del Val (Etats-Unis)

– 30 MELYOUN, de Rabii Chajid (Maroc)

– PAPA OU MAMAN, de Martin Bourboulon (France)

Enfin, certains films de personnalités internationales et marocaines, auxquelles le festival rendra hommage, seront projetés au Palais des congrès, au cinéma Colisée et à Jemaa El Fna complétant ainsi cette sélection riche de 76 films.