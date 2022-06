Festival international du film de Dakhla: projection en avant-première du film documentaire “Massira”

Ce film documentaire de 75 min qui a bénéficié du soutien du Fonds d’aide à la production cinématographique nationale, mêle le passé et le présent des amis qui avaient pris part à la glorieuse Marche verte en 1975.

Ils avaient souhaité atteindre la ville de Laâyoune, mais leur périple s’était arrêté aux confins de cette ville. 45 ans plus tard, ces amis décident de faire un retour vers le passé durant lequel les réminiscences de leurs expériences resurgissent.

Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir a souligné que “l’idée de réaliser ce film documentaire a germé en moi jusqu’au jour où j’ai rencontré Mohamed Rkaibi, l’un des journalistes qui a pris part à la Marche verte avec ses amis et d’autres participants, mais leur périple s’est arrêté aux confins de Laâyoune”.

“Après plusieurs mois d’échanges avec M. Rkaibi, ce dernier m’a fait montrer une série de photos immortalisant le parcours de cet événement national, ce qui démontre une volonté constante chez lui de retracer le même parcours de la Marche verte pour rejoindre la capitale du Sahara marocain”, a expliqué Mme El Moudir.

“Pour faire ce périple, M. Rkaibi s’est chargé de prendre contact avec quelques participants à la Marche verte”, a-t-elle enchaîné, notant qu’elle a œuvré avec l’équipe de tournage de retracer le parcours de M. Rkaibi et ses amis, en faisant escale à plusieurs villes et provinces jusqu’à la ville de Laâyoune.

Dans cette lignée, la réalisatrice marocaine a fait savoir que M. Rkaibi et ses amis se sont finalement rendu compte, après avoir visité Laâyoune et pris connaissance des réalisations et projets de développement dans cette partie du territoire national que “la Marche verte a réussi à atteindre les objectifs escomptés et qu’ils ont contribué à leur tour à la réalisation des buts de cette grande épopée nationale”.

La réalisatrice a également noté que la projection en avant-première de ce documentaire constitue, pour les acteurs de ce film, une source de fierté et une bonne occasion pour mettre en exergue l’une des étapes de la lutte nationale pour le parachèvement de l’intégrité territoriale.

A noter que la 10ème édition du Festival international du film de Dakhla organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, s’est ouverte, vendredi soir, en présence d’une pléiade d’artistes, de cinéastes et de personnalités du monde de l’art et de la culture.

La projection de l’avant-première de ce film documentaire a connu la présence d’un grand nombre de journalistes, d’artistes et de personnalités culturelles et cinématographiques, en plus de l’équipe du film.