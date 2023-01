Festival du cinéma africain de Louxor: La 12ème édition du 4 au 10 février avec la participation du Maroc

Deux films marocains sont en lice dans les catégories “Longs Métrages” et “Courts Métrages”, à savoir, respectivement, “Bayt Achiir” (Maison de la Poésie) de sa réalisatrice Malika Maelainine et “Najma Mars 2020” (Etoile de mars 2020) de Laila Mesfer.

La direction du festival avait annoncé les noms des membres du jury de la compétition “Longs métrages”, comprenant, outre l’actrice marocaine Amal Ayouch, le réalisateur sénégalais , Mansour Wade, la réalisatrice tunisienne Dina Shamha, le scénariste et romancier égyptien Abdelrahim Kamal et le scénariste et producteur Mohamed Hefzy.

Quant au jury des “Courts métrages”, il est composé de la journaliste et réalisatrice sénégalaise, Oumy Ndour, de la réalisatrice tunisienne, Latifa Daghri, et du réalisateur Paul S. Willow de Zambie et de l’artiste égyptien Karim Kassem, tandis que le jury du concours de films “Diaspora”, il comprend le réalisateur Rashid Masharawi de Palestine, la productrice Dora Bouchoucha de Tunisie et l’acteur égyptien Ahmed Magdy.

Lors de cette édition, dont le Sénégal est l’invité d’honneur, un hommage sera rendu à l’artiste égyptienne Hala Sedky, à l’artiste égyptien Mohamed Ramadan, au musicien Hisham Breyeh, au réalisateur sénégalais, Mansour Wade et au producteur mozambicain, Pedro Pimenta.

Parmi les activités de cette édition figure le lancement de la plateforme des producteurs à Louxor, qui vise à créer un lien entre les sociétés de production cinématographique, les producteurs indépendants et les porteurs de projets dans un seul forum.

Quelque 11 films seront projetés dans la catégorie “Longs métrages”, 13 films en “Courts métrages” et 7 en “Diaspora”.