Fès célèbre les Marocains du monde

Cette rencontre a été initiée en partenariat avec la Wilaya de la région Fès-Meknès, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, visant à porter une attention particulière aux Marocains du monde.

Cette conférence, organisée sous format hybride, a été l’occasion de créer un espace d’échanges et de discussions, à la lumière des transformations et des défis actuels et futurs auxquels fait face le Maroc, et de mettre en évidence l’apport des compétences des Marocains du monde dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Le secrétaire général de la Wilaya de Fès-Meknès, Abdelhamid Najim, a mis, à cette occasin, en valeur l’importance de cette journée nationale, instaurée depuis 2003 sur Hautes Instructions Royales, faisant savoir qu’entre autres objectifs, il s’agit de mettre en lumière les moyens d’impliquer les compétences marocaines dans les grands chantiers structurants actuels et futurs.

Il a mis en exergue le rôle joué par les Marocains résidant à l’étranger en tant qu’ambassadeurs du Maroc, ainsi que les efforts déployés par les autorités pour améliorer la qualité de services qui leur sont fournis, à travers des structures d’accueil dédiées en charge de les accompagner et de leur faciliter toutes les démarches administratives.

De son côté, le directeur général du CRI, Yassine Tazi, a souligné que les compétences marocaines à l’étranger sont aujourd’hui appelées à s’engager pleinement dans les projets de développement et à mettre leur expérience et expertise au service de leur région et de leur pays, notant que le CRI, ainsi que les différents services déconcentrés sont prêts tout au long de l’année pour servir les intérêts des MRE et œuvrer à répondre à leurs aspirations et les accompagner dans la réussite de leurs projets.

M. Tazi a également indiqué qu’une cellule dédiée aux Marocains résidant à l’étranger a été mise en place par le CRI Fès-Meknès, afin de recevoir leurs demandes et répondre à leurs questions, au niveau de son siège à Fès ainsi que son antenne à Meknès, précisant que ces missions tendent à présenter les missions et l’offre de services du CRI, informer sur les opportunités d’investissement dans la région, sur les démarches de création d’entreprises et les procédures d’investissement, l’environnement des affaires et les incitations et dispositifs mis en place en faveur des MRE, outre la collecte des réclamations pour assurer la mise en relation avec les services concernés.

Mme Narjis Hilal, professeur à l’Université de Genève et à Africa Business School et membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), a quant à elle, fait observer que l’apport des marocains du monde à l’économie nationale est “très appréciable”, ajoutant que les Marocains résidant à l’étranger sont estimés à quelque cinq millions de personnes, dont la majorité est concentrée en Europe.

Notant que le profil des MRE est “riche et diversifié”, l’universitaire s’est attardée sur la place qu’occupent les Marocains du monde dans le nouveau modèle de développement.

Cette rencontre, qui a connu la participation de membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, d’acteurs économiques et de représentants associatifs, a porté sur des nombreuses questions, dont le rôle des MRE dans le renforcement du développement socio-économique du pays, la fuite des cerveaux et les opportunités d’investissement qu’offre la région Fès-Meknès.