Face aux défis sécuritaires communs, l’Initiative “5+5 Défense” s’engage à développer la coopération multilatérale (Déclaration conjointe)

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue de la 14è réunion des Chefs d’Etat-Major des Armées des Pays membres de l’Initiative “5+5 Défense”, qui s’est tenue sous la présidence du Royaume du Maroc, les participants ont réaffirmé la poursuite du développement de la coopération multilatérale, initiée depuis 2004 entre les pays membres de cette initiative pour promouvoir la sécurité en Méditerranée occidentale.

Les Chefs d’Etat-Major des Armées de huit pays membres de l’Initiative, à savoir la France, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne, ou leurs représentants, ont également réaffirmé la continuité et l’efficacité des activités de coopération pour atteindre les objectifs escomptés en fonction des capacités de chaque Etat membre, conformément aux principes de “volontariat, de pragmatisme et de consensus”.

De même, la Déclaration conjointe appelle à pérenniser la coopération dans les quatre piliers majeurs, à savoir les domaines relatifs à la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la contribution des Forces Armées à la gestion des catastrophes majeures, ainsi que la recherche académique et la formation.

Il s’agit aussi de “poursuivre l’élargissement de la coopération à d’autres domaines d’intérêt commun tels que les forces spéciales, la cybersécurité, les drones, la lutte contre le terrorisme, la recherche et sauvetage, l’intelligence artificielle, le déminage humanitaire, lutte contre les engins explosifs improvisés (C-IED), le soutien médical militaire, la coopération civilo-militaire (CIMIC), la lutte contre la pollution marine et les défis sécuritaires résultant des changements climatiques”.

Les pays membres recommandent aussi de “maintenir la conduite des exercices pratiques et réalistes”, notamment “SEABORDER”, “CIRCAETE” et ceux relatifs aux opérations de recherche et sauvetage, et d’encourager le partage du retour d’expérience de ces activités afin de renforcer l’interopérabilité entre les Forces Armées des pays membres.

Dans cette même veine, la Déclaration conjointe appelle à encourager l’échange d’expériences acquises par les forces armées lors de leur contribution, en appui aux autorités civiles, dans la gestion des catastrophes naturelles majeures, des pandémies ou épidémies.

Par ailleurs, les pays membres saluent les efforts consentis par le Collège “5+5 Défense” et la pertinence des thématiques choisies portant sur la sécurité et la défense, ainsi que les efforts consentis par le Centre Euro-Maghrébin de Recherches et Etudes Stratégiques (CEMRES) visant à approfondir la réflexion et l’analyse pour mieux appréhender les thématiques d’actualité liées à la sécurité commune.

Dans ce même ordre d’idée, ils encouragent la coopération initiée entre le Collège “5+5 Défense” et le CEMRES afin d’optimiser la formation et la recherche au sein de l’Initiative “5+5 Défense”.

En outre, le document salue le lancement du forum “5+5 Cyber” qui permettra, grâce à une participation active, d’améliorer l’échange d’informations et d’expériences entre les pays membres de l’Initiative en matière de cyberdéfense.

Les Chefs d’Etats-Major de Armées des pays membres de l’initiative 5+5 ou leurs représentants soutiennent aussi la poursuite des travaux du Centre 5+5 de formation sur le déminage humanitaire (5+5 TCHD) et encouragent la programmation d’activités dans ce domaine au titre des plans d’action futurs.

Ils soulignent aussi l’importance de l’échange d’information entre les Marines des Pays membres, à travers le Réseau du Centre Virtuel Régional de Contrôle du Trafic Maritime (V-RMTC) qui contribue à une meilleure connaissance de la situation maritime, ainsi que l’importance du site web de l’Initiative “5+5 Défense”, tout en encourageant ses efforts en tant que plateforme d’échange d’informations actualisées et de rayonnement de l’Initiative.

La Déclaration conjointe recommande aussi de promouvoir l’égalité des chances entre les genres et sa prise en compte dans les forces armées des États membres de l’Initiative “5 + 5 Défense” tout en soulignant le rôle important des femmes dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix.

Le document encourage aussi la tenue des réunions des Chefs d’Etat-Major Air et des Chefs d’Etat-Major des Marines, ainsi que celle des Directeurs des Services de Santé militaire afin de renforcer la compréhension mutuelle, et d’étudier la possibilité de créer un centre de sécurité spécialisé pour l’échange d’informations entre les pays 5+5 dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Enfin, la Déclaration finale réaffirme l’engagement collectif en faveur de la pérennisation de l’Initiative “5+5 Défense”, qui constitue “un espace d’échange, de concertation et de compréhension multilatérales permettant de relever collectivement les défis régionaux et de veiller sur la paix, la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale”.

Les chefs d’Etat-Major des Armées des pays membres de l’Initiative “5+5 Défense”, (France- Italie- Libye- Malte -Mauritanie- Maroc- Portugal- Espagne) ou leurs représentants ont convenu de recommander l’intégration de ces conclusions dans la déclaration conjointe devant sanctionner les travaux de la 18ème réunion des ministres de la défense des pays membres, prévue le 16 décembre 2022 à Rabat.