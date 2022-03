Essaouira fête ses femmes et célèbre le patrimoine féminin

Une cérémonie a été organisée, samedi à Essaouira (Maroc), en l’honneur des figures féminines ayant marqué la scène locale et ce, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Rehaussée par la présence du Conseiller du Roi et Président Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province, M. Adil El Maliki, des présidents des conseils provincial et communal d’Essaouira, des élus ainsi que d’autres acteurs, cette cérémonie intervient dans le cadre de la troisième édition (du 10 au 13 mars) de le Rencontre du patrimoine féminin de la femme souirie, initiée par l’Association Ajial pour l’éducation et la culture sous le thème “L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable”.

Ainsi, un vibrant hommage a été rendu à six femmes : Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, Mme Fatiha Lahlali, vice-présidente de la Chambre régionale de l’Agriculture de Marrakech-Safi, Mme Mahassine Riyadi, médecin au Centre hospitalier provincial d’Essaouira, Mme Hayat El Bouchiti, qui avait remporté le Prix du meilleur plat arabe Lors du Concours organisé à Amman (Jordanie), Mme Sanae Amalouz, directrice du complexe socio-professionnel dans la commune d’Aguerd et Mme Hind Naïra, une jeune artiste (Gnaoua).

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association Ajial pour l’éducation et la culture, Abdejalil Lagmiri, a indiqué que ce rendez-vous annuel, initié en partenariat avec les conseils provincial et communal d’Essaouira ainsi que la préfecture de la province, se veut une initiative visant à célébrer le patrimoine féminin dans ses différents aspects qui reflètent la richesse de l’histoire de la Cité des Alizés.

A travers cet évènement, l’association, qui œuvre depuis sa création en 2014 à la promotion de la chose culturelle et du patrimoine local, ambitionne de rapprocher davantage les jeunes et les générations montantes de la diversité et richesse de ce legs souiri, fondé sur les valeurs universelles de coexistence, eu égard à sa place centrale dans le développement de la ville, en particulier dans le domaine touristique, a-t-il expliqué.

Il n’a pas manqué de souligner que cet hommage rendu à des figures féminines se veut une contribution de l’association à la consécration de la culture de reconnaissance des efforts, de l’engagement et des compétences dont ont fait preuve ces femmes dans divers domaines.

Cette cérémonie a été également ponctuée de deux exposés axés sur “la femme dans l’histoire du Maroc contemporain” et “les rôles de la femme soufie au Souss à travers les écrits de l’érudit El Mokhtar Soussi”.

Par la suite, il a été procédé à l’organisation d’un défilé d’une vingtaine d’habits traditionnels locaux avec à l’appui des explications exhaustives de ce patrimoine local.

L’assistance a été conviée en suite à un spectacle de Fantasia sur la plage de la ville, prévu par les organisateurs en vue de contribuer à la célébration de l’inscription de cet art ancestral sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, avec la participation de plusieurs Serbas représentant différentes communes de la province, qui ont gratifié le public et les visiteurs de la ville durant ce weekend d’un magnifique show de cet art si cher aux Marocains.

Par la même occasion, un défilé des habits traditionnels mettant en avant le savoir-faire des artisans et artisanes de la Cité des Alizés dans ce domaine, a pris le départ de la place Moulay El Hassan dans la médina avant de parcourir la corniche de la ville.

Au menu de cette troisième édition figuraient aussi une exposition photographique ainsi qu’un atelier sur le leadership et l’entreprenariat au profit des femmes porteuses de projets.