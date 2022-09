Espagne: plus de 5.780 morts à cause de la canicule depuis le début de 2022

Selon le système de surveillance quotidienne de la mortalité (MoMo), sur les 5.783 décès attribuables aux températures survenues depuis le début de l’année, le pic le plus élevé a été enregistré en juillet, avec 2.223 décès, suivi du mois d’août, avec 1.610 décès.

Les données pour la communauté autonome de Madrid sont remarquables, où le nombre de décès en lien avec la température est supérieur de 224% à celui de l’année précédente jusqu’en septembre 2022. On estime à 310 le nombre de décès liés à la chaleur (504 en juillet et 547 en août), contre 583 en 2021.

En Catalogne, la surmortalité imputable à la température s’élève à 711 personnes à ce jour en 2022, contre 100 l’année dernière. Un total de 353 décès correspond au mois d’août et 185 au mois de juillet.

Le chiffre total de 5.783 décès dus aux températures (jusqu’au 7 septembre, selon le dernier MoMo) dépasse déjà celui de l’ensemble de l’année 2021, qui était de 3 576 personnes, et même celui de 2020 (1.883 décès).

En 2021, 1.356 personnes sont décédées pendant les mois d’été à cause de la chaleur, dont 788 en août et 568 en juillet.

Selon ces estimations et en raison de causes attribuables aux températures, 830 personnes sont également décédées cette année en juin et 57 en mai, en plus des 35 décès enregistrés jusqu’au 7 septembre.