Espagne : Leila Mezian Benjelloun désignée “Femme de la Méditerranée”

‘’La philanthrope marocaine Leila Mezian Benjelloun représente un modèle de femme engagée dans la préservation et la promotion de l’histoire, du patrimoine, de la langue, de la culture et de l’éducation en Méditerranée’’, indique le gouvernement régional andalou dans un communiqué, publié dimanche.

Dans la catégorie ‘’Prix de la Méditerranée de l’année’’, qui récompense la carrière d’une personne ou d’un groupe de personnes pour leur implication, leur engagement et leur dévouement à contribuer à l’amélioration de la Méditerranée, le lauréat a été Ángel León González, le chef de la mer (Espagne), dont la gastronomie représente un ‘’exemple de bonne pratique dans la lutte contre le changement climatique et l’utilisation durable des ressources marines, ainsi que la revitalisation socio-économique, basée sur l’innovation et les technologies de pointe’’.

Le ‘’Prix Méditerranéen digital’’ a été décerné à l’Université américaine de Beyrouth (Liban), celui de la Méditerranée verte a été attribué à l’université nationale An-Najah de Naplouse (Palestine), le prix de la solidarité méditerranéenne a été accordé à l’Associazione NO CAP (Italie), alors que le prix de l’identité méditerranéenne est revenu au Conseil méditerranéen de la jeunesse, basé en France.

L’objectif des Prix Méditerranéens, dont cette première édition a été lancée en avril 2022, est de reconnaître le travail de personnes et d’institutions, d’entreprises et d’autres organisations qui, par leur travail, ont contribué à promouvoir l’identité méditerranéenne, à favoriser un développement durable et intégré sur toutes ses rives, à promouvoir la paix, le dialogue interculturel et interreligieux dans le bassin méditerranéen.

Les Prix Méditerranéens, qui seront remis mercredi prochain au siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, s’alignent sur “les objectifs poursuivis” par le Nouvel Agenda pour la Méditerranée adopté en 2021.