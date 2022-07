Espagne : la production industrielle enregistre sa plus forte hausse depuis l’été 2021

Avec le chiffre de mai, la production industrielle repart à la hausse après avoir baissé de 0,6 % en avril.

C’est dans l’industrie des biens de consommation durables que la production a le plus augmenté en mai, affichant un rebond de 11,3% en glissement annuel. Elle a été suivie par les biens de consommation non durables, avec une hausse de 10,2%, les biens d’équipement (+7,4%), l’énergie (+6,4%) et les biens intermédiaires (+3%).

Par branches d’activité, celles qui ont le plus augmenté leur production en taux annuel sont l’industrie du cuir et de la chaussure (+37,4%), la fabrication de vêtements (+24,8%) et l’industrie du bois et du liège (+18,1%).

Parmi les baisses, les plus fortes ont été enregistrées dans la fabrication de produits informatiques (-4%) et la métallurgie (-3,6%).

Au cours des cinq premiers mois de l’année, la production industrielle a augmenté en moyenne de 2,9 % (+2,2 % en données corrigées des variations saisonnières), soulignant le rebond de la fabrication de vêtements (+23,3 %) et le recul de la fabrication de véhicules automobiles (-7,7 %).