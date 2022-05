Espagne: adoption du mécanisme d’ajustement des coûts du gaz

Le Conseil des ministres espagnol a approuvé, lors d’une réunion extraordinaire, le mécanisme d’ajustement des coûts de production pour réduire le prix de l’électricité sur le marché de gros.

La ministre de la politique territoriale et porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, a souligné l’importance de cette décision, car en limitant le prix du gaz vendu au système électrique, la facture d’électricité sera moins élevée pour tous les citoyens, “les familles, les ménages, les petites et moyennes entreprises, les indépendants et l’industrie”.

Mme Rodríguez a également assuré que cette initiative permettrait d’enrayer la tendance à la hausse des prix et d’apporter des certitudes dans un contexte économique conditionné par la guerre en Ukraine.

En outre, la porte-parole a défendu que la mesure démontre le leadership du président du gouvernement, Pedro Sánchez, dans la recherche de ” formules innovantes pour faire face à des défis formidables que nous n’avions jamais envisagé de surmonter “.

Sur la base de cette démarche, adoptée également au Portugal, le prix de référence du gaz en Espagne et au Portugal sera fixé à environ 40 euros/MWh et marquera un prix moyen de 50 euros/MWh sur les 12 mois d’application de cet accord.

Une bonne nouvelle pour les deux pays, qui ont certes une part élevée d’énergies renouvelables, mais disposent de moins de connexions avec les autres États membres de l’UE. L’accord avec l’exécutif européen ouvrira la voie au contrôle des prix de l’électricité et à la réduction, à partir du mois de mai, des factures des consommateurs.